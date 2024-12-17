США считают, что поставки оружия ВСУ помогут Киеву в возможных переговорах

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Поставки американского оружия Киеву могут помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому занять выгодную позицию на возможных переговорах об урегулировании конфликта. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы хотим поставить Зеленского в лучшую возможную позицию, чтобы если и когда он будет готов к завершению этой войны, то он сможет сделать это с позиции силы, имея определенный рычаг", – цитирует Кирби РИА Новости.

Представитель Белого дома добавил, что поставки оружия ВСУ будут продолжаться в оставшиеся недели администрации действующего президента США Джо Байдена.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу прекращения конфликта. Республиканец подчеркнул, что президент Украины должен быть готов к подписанию соглашения по завершению конфликта.

В свою очередь, российская сторона запросила проведение заседания Совета безопасности ООН на тему поставок западного оружия на Украину. Оно намечено на ближайшую пятницу, 20 декабря, в 23:00 по московскому времени.