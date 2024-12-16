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Украинские власти в последний месяц изменили риторику и перестали говорить о победе в конфликте. Об этом заявил экс-президент страны Петр Порошенко в своем телеграм-канале.

"Последние три недели из словаря власти полностью исчезло слово "победа". Это произошло сразу после презентации (Владимиром Зеленским. – Прим. ред.) "плана победы". Вместо этого говорят о заморозке и о поиске "формулы мира", – отметил он.

По мнению Порошенко, власть, народ и страна, которые не верят в победу, обречены на провал.

Зеленский ранее публично представил разработанный им так называемый план победы, состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта. Кроме того, своим союзникам Зеленский давал всего три месяца на принятие плана.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинский лидер продвигает не "план мира", а план дальнейшей эскалации с риском прямого конфликта между Россией и НАТО. В Кремле также добавили, что, судя по реакции Запада, в Евросоюзе и Альянсе не в восторге от такого плана.

