МИД Украины отклонил предложение Венгрии о рождественском прекращении огня

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Глава украинского МИД Андрей Сибига отверг предложение Венгрии о прекращении огня на Рождество, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам заседания глав министерств Евросоюза.

"Не только коллеги из стран ЕС, но и украинский коллега высказал отказ", – цитирует его РИА Новости.

Сийярто отметил, что сам созванивался ранее с Сибигой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, поэтому Украина в курсе о предложении прекращения огня.

Ранее о подобной возможности в разговоре с Владимиром Путиным высказывался венгерский премьер Виктор Орбан. Кроме того, тот предлагал провести между Москвой и Киевом масштабный обмен военнопленными.

Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина отвергла эту идею. Представитель Кремля также указал на готовность российской стороны возобновить переговоры, но на базе стамбульских договоренностей.

