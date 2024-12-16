РФ запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву

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Российские дипломаты запросили проведение заседания Совета безопасности ООН на тему поставок западного оружия на Украину. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что заседание Совбеза намечено на ближайшую пятницу, 20 декабря, в 23:00 по московскому времени.

Ранее действующий президент США Джо Байден выделил очередной пакет военной помощи Киеву. В Белом доме подчеркнули, что администрация Байдена продолжит оказывать военную помощь Киеву вплоть до истечения срока его полномочий 20 января 2025 года.

Новый пакет военной помощи Украине составит 500 миллионов долларов. В него войдут различные боеприпасы, беспилотники, противоминные транспортные средства, системы Javelin и прочее вооружение.