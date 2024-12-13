Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине

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Действующий президент США Джо Байден выделил очередной пакет военной помощи Киеву. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент одобрил новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины", – приводит его слова РИА Новости.

Данный пакет помощи станет 72-м по счету, в него войдут средства ПВО, беспилотники, артиллерия и бронетехника.

Кирби также добавил, что действующая администрация продолжит оказывать военную помощь Киеву вплоть до истечения срока полномочий Байдена 20 января 2025 года.

Ранее США уже направили на Украину новый пакет военной помощи на общую сумму в 988 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В очередной пакет вооружений вошли боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные авиационные системы, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта военной техники. Вашингтон продолжит работу со своими союзниками и партнерами по поддержке Украины, заявляли в Пентагоне.

