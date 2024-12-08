Пентагон заявил, что США уже направили Украине очередной пакет военной помощи

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США уже направили на Украину новый пакет военной помощи на общую сумму в 988 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В очередной пакет вооружений вошли боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные авиационные системы, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта военной техники.

Отмечается, что это уже 22-й пакет администрации президента США Джо Байдена, который был выделен по инициативе USAI. Вашингтон продолжит работу со своими союзниками и партнерами по поддержке Украины, добавили в ведомстве.

Зарубежные СМИ сообщали, что новый пакет военной помощи Киеву почти наполовину сокращает имеющиеся у Вашингтона 2,21 миллиарда долларов, которые остались в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Ранее Джо Байден сообщал о нахождении в европейских странах около 80 тысяч военнослужащих США. По его утверждению, американские силы находятся в Европе с целью успокоения союзников и "сдерживания дальнейшей российской агрессии".