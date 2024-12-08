Reuters: США выделят новый пакет военной помощи Киеву на 988 млн долларов

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Соединенные Штаты готовят очередной пакет военной поддержки Украины на сумму 988 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, это почти наполовину сокращает имеющиеся у Вашингтона 2,21 миллиарда долларов, которые остались в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

США за время президентства Джо Байдена предоставили Украине военной помощи более чем на 62 миллиарда долларов. Большая часть военной помощи была выделена после начала российской спецоперации.

Канадские власти, в свою очередь, собираются расширить список запрещенного в стране оружия и отправить часть его на Украину. По данным местны СМИ, в список запрещенного оружия попадут около 14 500 единиц огнестрельного оружия.