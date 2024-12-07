Байден сообщил о нахождении в Европе 80 тысяч американских военных

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Американский президент Джо Байден отчитался конгрессу о нахождении в европейских странах 80 тысяч военнослужащих США. Об этом он сообщил в письме руководству обеих палат конгресса США.

"Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе", – приводит РИА Новости фрагмент письма.

По утверждению Байдена, американские силы находятся в Европе с целью успокоения союзников и "сдерживания дальнейшей российской агрессии".

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия не хочет ни на кого нападать. Он отметил, что именно США ведут войну против Москвы силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать российскую территорию дальнобойными вооружениями.

В конце ноября Джо Байден назвал ответные удары России по позициям украинских военных "возмутительными". По его словам, Вашингтон не перестанет предоставлять Киеву вооружение и другую военную помощь.