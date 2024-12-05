МИД заявил, что РФ никому не угрожает ядерным оружием

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Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте министерства.

Она напомнила, что ровно 30 лет назад, 5 декабря 1994 года, был подписан Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украине в связи с присоединением ее к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По этому договору РФ подтвердила обязательство не применять и не угрожать ядерным оружием странам, у которых его нет, данное обязательство выполнялось и выполняется сейчас.

"В то же время не могут не вызывать озабоченность высказывания представителей киевского режима, не только ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, но и способные трактоваться как прямая заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины", – сказала она.

Такой шаг со стороны Киева создал бы неприемлемые риски для международной безопасности. В случае если киевскому режиму действительно будет передано ядерное оружие, то это будет прямым нарушением всех обязательств по ДНЯО со стороны тех, кто осмелится это сделать.

"Обретение киевским режимом ядерного оружия категорически неприемлемо", – уточнила Захарова.

Она добавила, что ядерная доктрина РФ сохраняет свою оборонительную направленность, а официальная позиция Москвы не выходит за пределы международных обязательств. Сам Будапештский меморандум, напомнила представитель МИД, уже стал элементом антироссийской пропаганды.

"Положения Меморандума не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием внутриполитических или социально-экономических факторов", – сказала она, добавив, что РФ не брала на себя обязательств признавать государственные перевороты и принуждать части Украины оставаться в ее составе против воли населения.

Ранее Белый дом заявил, что не готов спекулировать по поводу возможного возобновления ядерных испытаний в дальнейшем. В это же время перед РФ стоит вопрос возобновления ядерных испытаний на фоне эскалационного курса США, рассказывали в МИД. Там также добавляли, что ситуация по этому вопросу достаточно сложная.

