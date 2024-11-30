Рябков заявил, что перед РФ стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Вопрос возобновления ядерных испытаний стоит перед Россией на фоне эскалационного курса США. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Вопрос этот стоит. И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная", – приводит его слова ТАСС.

Рябков отметил, что сейчас Россия рассматривает ситуацию "во всем комплексе ее составляющих" и во всех аспектах.

Ранее замминистра иностранных дел РФ заявлял, что Москва зеркально ответит на возобновление ядерных испытаний Соединенных Штатов. Тогда Рябков также объяснил отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний прошлой осенью тем, что у России "кончилось терпение".