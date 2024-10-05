Рябков: если США возобновят ядерные испытания, РФ ответит зеркально

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Москва зеркально ответит на возобновление ядерных испытаний Соединенных Штатов, предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе c RT.

Дипломат также объяснил отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний прошлой осенью тем, что у России "кончилось терпение".

"Мы 23 года ждали, поставлена точка. Что будет дальше происходить – вопрос открытый. Ответ на него в полной мере зависит от той линии, которую будут проводить США и их союзники", – подчеркнул он.

В конце сентября Владимир Путин заявил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины страны. Так, агрессия против России, совершенная неядерным государством совместно с ядерным, будет рассматриваться как нападение на страну.

Необходимость внесения корректировок в документ возникла в связи с нагнетанием напряженности у границ государства и участия ядерных держав в российско-украинском конфликте на стороне Киева, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

