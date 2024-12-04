Путин счел "не очень союзническим" поведение США по отношению к Европе

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Поведение США "не очень союзническое" в вопросе энергоотношений с Европой. Такое заявление сделал Владимир Путин во время выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".

По словам президента, американцы запрещают Германии использовать российский рынок с относительно дешевыми энергоресурсами, а в самих Штатах создаются условия для более выгодного участия европейских, в том числе немецких, инвесторов в экономике США.

"Это такое, прямо скажем, не очень союзническое поведение, мягко говоря. Но я здесь не хочу вдаваться в эти детали. В Германии это хорошо знают", – добавил Путин.

Ранее немецкая компания Uniper объявила о расторжении долгосрочного договора с РФ на поставку газа от "Газпром экспорт". Как указали в компании, по вердикту арбитражного суда в Стокгольме Uniper должна получить компенсацию в размере свыше 13 миллиардов евро за непоставку Россией газа с середины 2022 года.

Между тем помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт сказал, что Вашингтон намерен сделать все возможное, чтобы к концу десятилетия доходы РФ от продажи нефти и газа сократились в два раза.