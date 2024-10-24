Путин оценил энергобаланс РФ как один из самых "зеленых" в мире

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Российский энергобаланс является одним из самых "зеленых" в мире. Об этом заявил Владимир Путин во время своего выступления на саммите БРИКС в формате "БРИКС плюс"/"аутрич".

"Россия стремится самым активным образом участвовать в общемировом климатическом процессе", – уточнил президент РФ.

Российский лидер добавил, что доля экологически чистых газовой, атомной и гидрогенерации составляет в РФ 85%. При этом Россия является одной из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов.

Ранее Москва презентовала исследование по климатической повестке городов БРИКС. По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой, организация в настоящее время играет важную роль в формировании климатической повестки мира и противодействии изменениям климата.

По словам руководителя ведомства, в странах БРИКС проживают порядка 45% населения Земли и производится более трети мирового ВВП, на них приходится более 40% глобального потребления энергоресурсов и почти половина выбросов парниковых газов, связанных со сжиганием топлива. Согласно исследованию, Москва вошла в перечень наиболее эффективных городов БРИКС с точки зрения воздействия городского хозяйства на климат.