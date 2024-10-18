Эксперт Березнюк: запрет ПЭТ-упаковки относится к многослойной упаковке с красителями

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Запрет на три вида ПЭТ-упаковки относится к многослойной упаковке с красителями, которая сложно перерабатывается. Об этом в беседе с RT заявил агроэксперт Илья Березнюк.

"Речь идет не о запрете самого материала ПЭТ как такового, а, так скажем, о неправильном и неэкологичном использовании этого материала некоторыми производителями в угоду маркетинговым, нестандартным решениям", – сказал Березнюк.

По словам эксперта, ПЭТ является одним из самых ценных полимеров. Это хорошо перерабатываемый материал, поэтому ценность ПЭТ-упаковки достаточно велика. Он отметил, что правительство ввело запрет, чтобы повышать перерабатываемость материалов.

"Соответственно, доля такой упаковки многослойной с красителями несравнимо мала по сравнению с классической, стандартной, которая легко перерабатывается", – отметил Березнюк, пояснив, что никакой угрозы для производства в России с точки зрения экономики нет.

Эксперт подчеркнул, что с точки зрения экологии это правильный шаг.

Кабмин РФ ранее запретил три вида ПЭТ-упаковки. Так, под запрет подпадут бутылки для пищевой промышленности, произведенные из полиэтилентерефталата (ПЭТ), за исключением тех, которые будут бесцветными, голубыми, зелеными, коричневыми или белыми.

Также будет запрещена упаковка с нанесением на нее этикетки из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки.