Эколог назвал объем цветных пластиковых бутылок в обращении в РФ

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В России в обращении половину из полиэтиленовых пластиковых бутылок составляют цветные, что является проблемой. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эколог Роман Пукалов.

Ранее сообщалось, что в РФ со следующего года могут ввести запрет на продажу напитков в цветных пластиковых бутылках. Об этом говорится в документах Российского экологического оператора (РЭО). Предполагается, что до пяти видов цветной ПЭТ-тары пропадет из продажи в 2024 году. Еще через шесть лет это число увеличится до 20 позиций. Запрет связан с тем, что подобная тара неэкологичная.

Роман Пукалов отметил, что проблема переработки цветного пластика действительно существует.

"Это замечательное предложение. Оно давно лежало на поверхности. Я не понаслышке знаю, насколько сложно с цветными пластиковыми бутылками потом обращаться. Прозрачные ПЭТ-бутылки на переработку берут с удовольствием, с руками отрывают. Но цветные уже практически непригодны для вторичной переработки", – говорит эколог.

Специалист пояснил, что цветные пластиковые бутылки неохотно берут на переработку, чтобы не снижать качество вторичной продукции. "Все из-за дополнительных веществ, которые содержатся в такой таре и загрязняют остальную массу прозрачного пластика", – комментирует он.





Роман Пукалов эколог Отказ от разноцветных бутылок улучшит экологическую ситуацию. По моим оценкам, в бытовом обращении половину из полиэтиленовых пластиковых бутылок составляют цветные. Как только мы запретим цветной пластик и начнем пользоваться прозрачными бутылками, мы существенно увеличим объем тар, которые можно переработать.

Ранее стало известно, что россиянам хотят запретить выкидывать в мусорные контейнеры старую одежду. С инициативой выступил Российский экологический оператор. Для утилизации подобных вещей предлагается начать устанавливать отдельные контейнеры, а также фандоматы в рознице.

