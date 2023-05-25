Биолог рассказала о влиянии тяжелых металлов на организм человека

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Тяжелые металлы могут попадать в пищу, но в РФ действует система санитарно-эпидемиологического надзора, которая контролирует в составе продукции содержание свинца, кадмия и ртути, заявила доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ "Питания и биотехнологии" Ольга Багрянцева.

Она добавила, что металлы могут попадать в организмы животных и в состав растений, после чего они оказываются в пищевой продукции.

"Тяжелых металлов достаточно много, около 40, но не все могут оказывать разрушительное воздействие на здоровье человека. Специалисты выделили три металла, содержание которых во всех видах пищевой продукции должно в обязательном порядке контролироваться. Это свинец, кадмий и ртуть. Еще в эту группу входит неметалл – мышьяк", – рассказала она в интервью радио Sputnik.

Багрянцева отметила, что для каждого вида пищевой продукции был установлен уровень содержания токсичных элементов, который не нанесет урон человеческому организму. Около трех тысяч разных образцов проверяются ежегодно, а несоответствующими установленным нормам являются от 0,2 до 0,4% продуктов, прошедших проверку.

"Свинец, наиболее распространенный тяжелый металл, обладает нейротоксическим и гемотоксическим действием, особенно в отношении детей, негативно влияет на умственный потенциал. Кадмий в первую очередь приводит к патологическим изменениям в почках", – сказал эксперт.

В случае накопления кадмия в организме у человека нарушается обмен веществ и поражается центральная нервная система. Отравление этим металлом может привести к анемии и разрушению костей, подчеркнула биолог.

Для того чтобы предостеречь себя от отравления тяжелыми металлами, Багрянцева советует не собирать грибы и ягоды возле дорог и рядом с предприятиями, которые занимаются переработкой кадмия.

"В отношении свинца мы каждый год начинаем профилактическую работу с населением: предупреждаем, что нельзя собирать ягоды и грибы, которые растут вдоль дорог. В бензине есть свинцовые присадки, поэтому вдоль дорог уровень загрязнения свинцом может быть высоким", – объяснила она.

По словам эксперта, дальнейшая термообработка продуктов может привести к повышению их токсичности, так как внутри них образовываются новые соединения, включающие в себя металлы.

Ранее врач-онколог, хирург и эндоскопист Иван Карасев сообщал, что в средствах, которыми ежедневно пользуются люди, можно найти канцерогены.

Например, долгостойкая тушь для ресниц может содержать соли тяжелых металлов, ртуть и даже компоненты, выделяющие формальдегид. Также он посоветовал обращать внимание на состав антиперспирантов.

