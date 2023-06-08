В России могут запретить выкидывать вещи в общий бак

Фото: Агентство ''Москва''

Российский экологический оператор (РЭО) предложил провести поэтапный отказ от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей организации.

Вместо этого в РЭО предложили установить специальные контейнеры и фандоматы в магазинах одежды и обуви. Подобная мера позволит перерабатывать текстиль. На сегодняшний же день выброшенные вещи и обувь попадают на полигоны, где их невозможно вычленить из общего потока мусора, добавили в пресс-службе экологического оператора.

Устанавливать контейнеры для сбора вещей, по предложению оператора, будут некоммерческие организации, к примеру, фонды по сбору и переработке одежды или организации, которые помогают нуждающимся. А торговые сети лишь выделят под них необходимое место.

В будущем также может быть проработана некая система поощрения. Например, люди, сдающие вещи в переработку, смогут получать за это бонусы или скидки в магазинах. В РЭО отметили, что на первом этапе речь идет о поощрениях для граждан, далее власти будут обсуждать и другие подходы к контролю исполнения запрета.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что во всем мире индустрия так называемой быстрой моды наносит серьезный урон окружающей среде. Так, согласно исследованиям ученых, сегодня в мире производится в два раза больше одежды, чем в 2020 году – порядка 62 миллионов тонн текстиля. К 2030 году этот показатель может достигнуть 102 миллионов тонн.

В РЭО сообщили, что уже сформировали "дорожную карту", которая создаст дополнительное регулирование по переработке текстильных отходов. В документе содержатся 34 меры, одна из которых запретит выкидывать одежду на помойку.

Инициатива уже обсуждается с представителями бизнеса и Минприроды. В министерстве рассказали, что поддерживают размещение специальных контейнеров. Вместе с тем в Минприроды подчеркнули, что любое ограничение для людей можно вводить только при условии их беспрепятственного доступа к инфраструктуре по сбору и переработке текстильных изделий.

Ранее сообщалось, что производитель одежды из яблочной кожуры Boyari расширит ассортимент продукции и начнет создавать одежду из переработанного пластика.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, компания планирует и дальше развиваться в сторону экологичного подхода к созданию одежды.