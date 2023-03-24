Столичная компания начнет производить одежду из переработанного пластика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производитель одежды из яблочной кожуры Boyari расширит ассортимент продукции и начнет создавать одежду из переработанного пластика. Об этом сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Московские производители сегодня предоставляют потребителю широкий выбор товаров, в том числе одежды. Предприятия легкой промышленности активно развиваются и предлагают рынку инновационные разработки и современные материалы", – заявил глава ведомства.

Овчинский добавил, что Boyari – это первая и единственная компания на российском рынке, которая производит вещи из яблочной кожуры. По его словам, компания планирует и дальше развиваться в сторону экологичного подхода к созданию одежды. Сейчас Boyari приступила к выпуску продукции из переработанного пластика.

"Планируемый объем производства составляет 3–5 тысяч изделий в год", – рассказал Овчинский.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что российские дизайнеры получат возможность представить свои коллекции в торговых центрах столицы под эгидой "Московской недели моды". Маркеты пройдут в столице с 28 по 30 апреля. Она добавила, что заявки от дизайнеров будут рассматривать представители экспертного совета из числа профессионалов индустрии. В финальный этап попадут примерно 150 брендов из России.



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