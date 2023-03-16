Дизайнеры из России смогут представить коллекции в торговых центрах Москвы

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что российские дизайнеры смогут представить свои коллекции в торговых центрах столицы под эгидой "Московской недели моды". Информация об этом появилась на портале мэра и правительства города.

"Маркеты под эгидой проекта “Московская неделя моды” откроются на три дня – с 28 по 30 апреля. К участию приглашаются дизайнеры из всех регионов России", – рассказала вице-мэр.

По словам Сергуниной, заявки от дизайнеров будут рассматривать представители экспертного совета из числа профессионалов индустрии. В финальный этап попадут примерно 150 брендов из России.

Помимо размещения в торговых центрах Москвы, финалисты проекта получат доступ к платформе "Сделано в Москве", где уже представлены более 1,5 тысячи брендов российского происхождения.

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