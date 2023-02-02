Россиянам рассказали о самых модных цветах весны 2023 года

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Стилист и телеведущий Влад Лисовец перечислил самые модные цвета в весенний сезон 2023 года. Подборкой эксперт поделился на своем официальном сайте.

По мнению стилиста, весной следует обратить внимание на оттенки топленого масла или сливочной помадки. Также в моду вернутся желтые, зеленые, красные и розовые цвета. Помимо этого, в перечень вошли оттенки синего и лилового.

"Конечно, есть черный и белый, но акцентными все же остаются по-настоящему летние краски разной насыщенности. Вернулись даже цвета фломастеров, хотя лично мне кажется, что по ним мы еще не успели соскучиться так, как, например, по закатным оттенкам", – поделился Лисовец.

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