Дизайнер поделилась секретами красивого образа

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Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова поделилась с россиянами секретами, которые помогут грамотно составить гардероб, выглядеть дорого и со вкусом. Об этом сообщает "Радио 1".

По ее мнению, одежда помогает личности человека раскрыться, продемонстрировать себя. Однако она призвала не путать понятия "мода" и "стиль". Первое означает определенный тренд, который имеет сезонный характер. Стиль же является вечным понятием. В качестве примера стилист привела историю дизайнера Коко Шанель, чья одежда до сих пор остается актуальной.

Скороходова отметила, что вещи люксовых брендов не всегда могут казаться модными.

"Люкс должен быть на основании чего-то, например, если человек занимает определенный статус в обществе или имеет большой финансовый уровень. Одеваться в один люкс является антитрендом. Все звезды стараются сочетать дорогие вещи с масс-маркетом", – поделилась она.

При выборе одежды необходимо выявить особенности своей фигуры, ее плюсы и минусы. Скороходова рекомендовала не пренебрегать способом капсульного гардероба. По ее словам, в текущем году в тренде остаются индивидуальность, комфорт и взаимодействие с внешним миром.

Ранее стилист Ольга Ким поделилась главными тенденциями зимнего сезона. Она заявила, что в тренде будет мода 2000-х годов, актуальными станут вещи со слегка заниженной посадкой, кроп-кардиганы и укороченные свитеры.



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