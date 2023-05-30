Россиянам рассказали о главных модных трендах этого лета

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Этим летом актуальным станет кантри-стиль, в моде будет много открытого тела. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на стилиста Владислава Лисовца.

По его словам, в тренд попадут вязаные вещи, одежда из льна и кружева, джинсы или мини-юбки, а также более жесткая обувь, например ботинки или казаки. Лисовец рекомендовал не пренебрегать аксессуарами, которые делают основной акцент на образе.

"Можно злоупотреблять аксессуарами, сейчас они делают основной акцент в образе: очки в стиле 2000-х, 1970-х. Много всего плетеного: вязаные майки, жакеты, сумки, то есть такой кантри-стиль, деревенский. Это абсолютный тренд, все изо льна и кружева, соломенные шляпы, сумки, бейсболки. Все, что откидывает нас в деревню", – поделился стилист.

Он отметил, что за последнее время цвета в моде сильно не меняются. В этой связи эксперт посоветовал выбирать вещи по силуэту и фактуре, а не оттенкам. Лисовец поделился, что в этом году трендовые цвета будут приглушенными – розовый, голубой или салатовый.

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