Почти 700 российских дизайнеров подали заявки на участие в маркетах Московской недели моды

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Почти 700 российских дизайнеров подали заявки на участие в маркетах в рамках проведения Московской недели моды. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Организаторы получили почти 700 заявок. Больше половины из них прислали дизайнеры женской одежды. Другая популярная позиция – украшения и аксессуары", – уточнила она.

Свои коллекции смогут презентовать 150 лучших брендов. В период с 28 по 30 апреля они получат возможность представить свою одежду, обувь и аксессуары в московских торговых центрах.

Больше всего заявок поступило от дизайнеров из:

Москвы;

Московской области;

Санкт-Петербурга;

Нижнего Новгорода;

Челябинска.

Однако, как отметила Сергунина, масштаб проекта охватил всю страну – от Якутии до Краснодарского края и от Калининградской области до Приморского края.

Кроме того, стало известно, что дизайнеры, работы которых понравятся независимым экспертам, смогут разместить свои изделия в отдельном каталоге на платформе сделановмоскве.рф.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 400 российских брендов примут участие во второй Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет на ВДНХ с 6 по 9 мая.

Посетители смогут приобрести подходящие изделия из огромного ассортимента. Также будет деловая программа: открытые лекции и мастер-классы известных производителей, дизайнеров и архитекторов.

Мэр отметил, что благодаря прошлой выставке, которая состоялась в ноябре, производители расширили клиентскую базу, а также встретились с коллегами и нашли новых партнеров как в РФ, так и за рубежом.



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