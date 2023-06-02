Флагманский магазин турецкого бренда LC Waikiki открылся в ЦДМ на Лубянке

Фото: depositphotos/vvoennyy

В Центральном детском магазине на Лубянке заработал флагманский магазин турецкой марки LC Waikik. Он открылся на месте ушедшего с российского рынка H&M, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦДМ.

Магазин находится на втором этаже торгового центра напротив исторического входа с Лубянской площади. В пресс-службе рассказали, что в новом пространстве можно найти одежду, обувь и аксессуары, а также товары для дома.

"В конце мая на месте ушедшего H&M мы открыли магазин турецкого бренда LC Waikiki. Марка с более чем 30-летней историей приобрела широкую известность в разных странах благодаря экологичному подходу к производству и качественной продукции по привлекательным ценам. В ЦДМ собраны актуальные коллекции и трендовые модели LC Waikiki, в том числе созданные из натуральных материалов", – говорится в сообщении.

Площадь магазина составляет 1,2 тысячи "квадратов". В свою очередь, гендиректор ЦДМ Светлана Фарниева заявила, что там регулярно будут устраивать различные акции. По ее словам, турецкий бренд станет местом притяжения посетителей Центрального детского мира.

До этого сообщалось, что в ЦДМ на месте торговой точки Hamleys открылся бренд "ЦДМ Игрушки". В ассортименте представлено свыше 20 тысяч позиций: настольные игры, конструкторы, наборы для творчества, косметика, сладости и другая продукция.

Магазины Lego в РФ сменили название на "Мир кубиков"