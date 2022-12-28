Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи игрушки Хагги Вагги после обнаружения опасного химического вещества, сообщается на сайте Роскачества.

В декабре организация огласила результаты исследования игрушек, которое показало, что 89% из них содержат превышенное количество фенола. Кроме этого, большая часть игрушек не обладает сертификатами соответствия.

"Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет" и "СберМегаМаркет" удалили карточки товаров с игрушками Хагги Вагги, страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов. Интернет-магазины "Азбука детства" и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента, товары скрыты на сайте и не допускаются к продаже", – уточнили в сообщении.

В Роскачестве заявили, что интернет-магазин Elmers-mama рассматривает вопрос по изменению показателей качества при приемке продукции, а "Детский мир" сделал запрос у производителей о результатах повторных испытаний. Без нового подтверждения следующие поставки будут блокироваться.

Ранее сообщалось, что игрушки Хагги Вагги, сереноголовые, Картун Кэт могут подпасть под экорегулирование. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в составе этих игрушек содержатся вещества, которые могут оказывать негативное влияние на окружающую среду.

Однако пока Хагги Вагги не подпадают под правила расширенной ответственности производителей (РОП), при которой компании сами оплачивают экосбор или занимаются переработкой.

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