Игрушки Хагги Вагги могут подпасть под экорегулирование

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Игрушки Хагги Вагги, сереноголовые, Картун Кэт могут подпасть под экорегулирование. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

В многокомпонентном составе игрушек содержатся вещества, которые могут оказывать негативное влияние на окружающую среду. Однако пока Хагги Вагги не подпадают под правила расширенной ответственности производителей (РОП), при которой компании сами оплачивают экосбор или занимаются переработкой.

"Каждый год благодаря социальным сетям становятся популярны все больше неперерабатываемых игрушек: Хагги Вагги, сереноголовые, Картун Кэт и так далее. Они не подлежат утилизации из-за многокомпонентного состава. Поэтому в конце своего жизненного цикла оказываются на полигоне и выделяют вредные вещества в процессе разложения – фталаты, фенол, формальдегид, ртуть, свинец", – рассказал Буцаев.

По его словам, несмотря на то что сейчас игрушки не подпадают под РОП, они в будущем могут стать претендентами на подпадание под экологическое регулирование. Буцаев призвал россиян внимательно подходить к покупке игрушек для детей, в том числе стараться не выбрасывать их в мусорный бак, а находить новое применение.

Экооператор отметил, что фенолы в игрушках легко окисляются и быстро разлагаются, снижая концентрацию кислорода. Хагги Вагги представляет опасность для жителей водоема, если окажется в воде. Фенол способен отравить рыбу.

Ранее замглавы Роскачества Елена Саратцева заявила, что у 89% исследованных игрушек Хагги Вагги превышено содержание фенола, что может привести к аллергии и раздражению кожи. По словам эксперта, ни одна из игрушек не соответствовала требованиям законов. 67% исследованных Хагги Вагги не имели "обязательных вещей", как сертификаты соответствия.

Роскачество обнаружило токсины в популярных игрушках Хагги Вагги

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