02:20Общество
В России могут создать систему сбора упаковок от лекарств и просроченных препаратов – СМИ
Фото: depositphotos/Manka
Централизованную систему сбора просроченных препаратов и упаковок от лекарств хотят создать в России. Об этом сообщает газета "Известия".
Российский экологический оператор (РЭО) направил предложение о создании для населения системы сбора упаковок от лекарств и просроченных препаратов в Минздрав РФ. Такие же письма будут отправлены в Минприроды и Роспотребнадзор.
РЭО предлагает поставить для этой цели специальные контейнеры в больницах, поликлиниках и аптеках. При этом для реализации идеи потребуются изменения в санитарных правилах.
На данный момент в России не занимаются специальным сбором не годных к употреблению препаратов, блистеров и медупаковки, что наносит серьезный вред окружающей среде. В РЭО подчеркивают, что блистеры, состоящие из полимеров и алюминия, могут находиться на свалках в течение 200 лет, не разлагаясь.
В организации "Ассоциация независимых аптек" предупреждают, что в случае, если аптеки будут обязаны собирать и утилизировать фармацевтические отходы у населения, то их расходы вырастут в разы.
Ранее сообщалось, что РЭО попросил Минкультуры активнее освещать в фильмах тему раздельного сбора мусора и бережного отношения к окружающей среде. Он заявил, что без участия граждан в раздельном сборе отходов невозможно создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
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