В России могут создать систему сбора упаковок от лекарств и просроченных препаратов – СМИ

Фото: depositphotos/Manka

Централизованную систему сбора просроченных препаратов и упаковок от лекарств хотят создать в России. Об этом сообщает газета "Известия".

Российский экологический оператор (РЭО) направил предложение о создании для населения системы сбора упаковок от лекарств и просроченных препаратов в Минздрав РФ. Такие же письма будут отправлены в Минприроды и Роспотребнадзор.

РЭО предлагает поставить для этой цели специальные контейнеры в больницах, поликлиниках и аптеках. При этом для реализации идеи потребуются изменения в санитарных правилах.

На данный момент в России не занимаются специальным сбором не годных к употреблению препаратов, блистеров и медупаковки, что наносит серьезный вред окружающей среде. В РЭО подчеркивают, что блистеры, состоящие из полимеров и алюминия, могут находиться на свалках в течение 200 лет, не разлагаясь.

В организации "Ассоциация независимых аптек" предупреждают, что в случае, если аптеки будут обязаны собирать и утилизировать фармацевтические отходы у населения, то их расходы вырастут в разы.

Ранее сообщалось, что РЭО попросил Минкультуры активнее освещать в фильмах тему раздельного сбора мусора и бережного отношения к окружающей среде. Он заявил, что без участия граждан в раздельном сборе отходов невозможно создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!