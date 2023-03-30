В Госдуме предложили запретить мусоропроводы в новостройках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Госдуме предложили отказаться от мусоропроводов во всех новостройках. Подобная инициатива за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского направлена в Минстрой РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что такая мера позволит ускорить "мусорную реформу" и перейти к раздельному сбору мусора. Якубовский добавил, что также целесообразно заварить уже имеющиеся мусоропроводы в старых домах, если есть такая возможность.

По мнению экспертов, запрет мусоропроводов действительно является одним из важных шагов в развитии раздельного сбора отходов. Кроме того, отмечают специалисты, не везде мусороприемники содержатся в хорошем состоянии, что может привести к распространению крыс и неприятных запахов.

Ранее сообщалось, что с 11 января в России начнут использовать камеры для фиксации выброшенного мусора. Штрафы будут выписывать полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора.

До этого российский экологический оператор (РЭО) попросил Минкультуры активнее освещать в фильмах тему раздельного сбора мусора и бережного отношения к окружающей среде.

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