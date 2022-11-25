В РФ предложили активнее освещать в фильмах экологическую тему

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский экологический оператор (РЭО) попросил Минкультуры активнее освещать в фильмах тему раздельного сбора мусора и бережного отношения к окружающей среде. Об этом сообщает телеканал "360".

Гендиректор РЭО Денис Буцаев пояснил, что в фильмах практически не рассказывают об осознанном потреблении и экологичном образе жизни. При этом, указал он, в год в стране выходит свыше 1 000 фильмов, чья аудитория может исчисляться миллионами.

"Без участия граждан в раздельном сборе отходов невозможно создать устойчивую систему обращения с ТКО, которая уже к 2030 году обеспечит сортировку 100% отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза. Это национальные цели, которые утвердил президент РФ в нацпроекте "Экология", – отметил Буцаев.

Он также выразил готовность оказать поддержку создателям кинокартин в вопросе освещения экологической темы.

По данным РЭО, в 2022 году мусор в разные контейнеры для раздельного сбора отходов выбрасывали 24%. При этом 12% людей относят отходы в разные контейнеры и отдельные фракции в пункты приема, а 54% выбрасывают все в один контейнер.

Ранее Буцаев прокомментировал акции, которые проводят экоактивисты за рубежом. По его словам, представители движения Just Stop Oil занимаются вредительством, а не заботой об экологии. Он пояснил, что обливание картины Винсента Ван Гога "Подсолнухи" не несет пользы окружающей среде.



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