Гендиректор РЭО заявил, что экоактивисты Just Stop Oil занимаются вредительством

Фото: twitter.com/JustStop_Oil

Экоактивисты движения Just Stop Oil занимаются вредительством, а не заботой об экологии. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, между заботой об экологии и бросанием банки с супом в картину известного художника нет ничего общего. Он добавил, что девушки, которые облили картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи", не несут никакой пользы окружающей среде. Гендиректор РЭО пояснил, что можно было бы утверждать обратное, если бы они посадили деревья и придумали к этому креативный подход.

"Пусть лучше бы они высаживали по дереву за каждую тонну углекислого газа, выброшенного нефтяными компаниями, против которых они борются. Вот это было бы правильно. <...> Под прикрытием экологии эти банальные экотеррористы подрывают доверие к экологическим проблемам", – считает Буцаев.

Он попросил СМИ не оказывать информационную поддержку таким активистам. По его словам, можно освещать деятельность волонтеров, которые "душой болеют за экологию, а не пытаются поймать хайп".

Пиар-директор РЭО Дмитрий Бойко направил письмо в Союз журналистов, в котором попросил журналистов не публиковать информацию о таких действиях. Он подчеркнул, что деятельность этих экоактивистов порочит звание волонтеров и способствует искаженному восприятию волонтерской деятельности в РФ и за рубежом.

Ранее активистки движения Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Ван Гога в Национальной галерее Лондона. После этого они приклеили себя к стене рядом с "Подсолнухами". На возмущение посетителя одна из активисток спросила у него: "Что стоит больше? Искусство или жизни людей?"



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