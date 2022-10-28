16:55В мире
Экоактивисты облили краской бутик Rolex в Лондоне – СМИ
Фото: juststopoil.org
Экоактивисты Just stop oil (в переводе "Просто покончите с нефтью". – Прим. ред.) облили краской фасад бутика швейцарского производителя часов Rolex в центре Лондона, сообщает газета Evening Standard.
После произошедшего активистов задержала полиция.
Участники движения Just stop oil, которые требуют от правительства Великобритании отказаться от выдачи новых лицензий на разработку нефтяных месторождений в Северном море, проводят подобные акции каждый день весь октябрь.
Так, 26 октября экоактивисты облили краской автосалоны Ferrari и Bentley в Лондоне.
До этого последователи движения бросили шоколадный торт в восковую фигуру короля Карла III в Музее мадам Тюссо в Лондоне.
Также участники движения облили томатным супом картину "Подсолнухи" Ван Гога в Национальной галерее Лондона. Стоимость поврежденного полотна составляет 73 миллиона фунтов стерлингов.
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