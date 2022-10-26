Экоактивисты облили краской автосалоны Ferrari и Bentley в Лондоне – СМИ

Фото: twitter.com/JustStop_Oil

Активисты кампании общественного неповиновения Just stop oil (в переводе "Просто покончите с нефтью". – Прим. ред.) облили краской автосалоны Ferrari и Bentley в Лондоне. Об этом сообщает The Independent.

Целью участников движения является отказ британского правительства от выдачи новых разрешений на разработку месторождений нефти в Северном море. Они проводят протестные акции каждый день в течение октября.

За три недели текущего месяца правоохранители задержали около 600 участников движения.

До этого последователи движения бросили шоколадный торт в восковую фигуру короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне. Свои действия экоактивисты сопроводили просьбой о прекращении остановить новые месторождения. При этом в ходе протестной акции прозвучала фраза: "Its a piece of cake" (в переводе "легче легкого". – Прим. ред.).

Ранее участники движения облили томатным супом картину "Подсолнухи" Ван Гога в Национальной галерее Лондона. Стоимость поврежденного полотна составляет 73 миллиона фунтов стерлингов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!