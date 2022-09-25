Протесты охватили Иран после гибели молодой женщины, задержанной полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Коктейли Молотова, фейерверки и камни летят на улицах Тегерана, протестующие начали блокировать отдельные части города и атакуют госучреждения.

Между тем глава МИД страны заявил, что власти продолжат борьбу с беспорядками и защитят права граждан, соблюдая исламские законы. Он также пообещал привлечь к суду всех участников погромов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

