Лавров и Гутерреш подтвердили необходимость полного выполнения продуктовой сделки

Фото: телеграм-канал "МИД России"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем реализацию продуктовой сделки. Политики подтвердили необходимость ее полного выполнения. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
На полях ГА ООН стороны также предметно обсудили ход реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
"Стороны подтвердили необходимость обеспечения их пакетного характера и полного выполнения", – говорится в сообщении.
Также был рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России с Организацией Объединенных Наций и инициативы по повышению эффективности работы ООН и ее секретариата.
"Подтверждена обоюдная приверженность сохранению центральной координирующей роли всемирной организации, деятельность которой должна строго опираться на ее уставные цели и принципы", – подчеркнули в ведомстве.
22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.
В начале сентября министр иностранных дел РФ подчеркнул, что западные страны не принимают решение о снятии санкций, препятствующих доступу российского продовольствия на мировые рынки. Лавров подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о логистике.
Россия расширит экспорт зерновых на мировые рынки – Путин
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