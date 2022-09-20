Жители Италии поддержали "Катюшу" и устроили масштабный флешмоб. Итальянцы дружно исполнили знаменитую русскую песню, спели и сыграли мелодию на разных инструментах.

Так они выразили протест против русофобии, в частности против инициативы Латвии, где за исполнение "Катюши" теперь можно получить крупный штраф. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.