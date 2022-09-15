В Минздраве РФ рассказали об иммунопрофилактике детей от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В большинстве стран Евросоюза, США и Австралии от COVID-19 прививают детей 12–17 лет, в некоторых государствах вакцинируют и детей дошкольного и младшего возраста. Об этом RT рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.
По ее словам, ревакцинация подростков предусмотрена через полгода после окончания первой серии прививок. Кроме того, обсуждается и широкая вакцинация малышей от шести месяцев до 4-х лет.
Намазова-Баранова пояснила, что сейчас существуют вакцины, которые прошли соответствующие клинические исследования.
Эксперт пояснила, что к сегодняшнему дню вакцинацию от коронавируса прошли подростки 12–17 лет. Она также напомнила, что отечественный препарат для защиты детей от COVID-19 уже прошел исследования и выведен в гражданский оборот.
"В настоящее время в России, как и во всем мире, проводится актуализация типового состава вакцин, намечены новые исследования их эффективности и безопасности, после чего они станут доступны для применения на территории РФ", – заявила Намазова-Баранова.
Ранее ученые британского медицинского журнала Lancet не исключили, что коронавирус был выведен в лаборатории. Эксперты пообещали продолжить исследования. Вместе с тем уточнялось, что члены комиссии придерживаются разных взглядов по поводу возникновения COVID-19.
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