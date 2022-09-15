Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Ученые британского медицинского журнала Lancet не исключили, что коронавирус был выведен в лаборатории, говорится в опубликованном докладе ученых.
При этом подчеркивается, что исследования будут продолжены.
"Источник происхождения SARS-CoV-2 остается неизвестным. Есть две основные гипотезы. Первая предполагает, что вирус возник в дикой природе, либо на звероферме или птичьем рынке – в месте, которое до сих пор не определено. Вторая гипотеза заключается в том, что имело место происшествие в ходе исследования вирусов, возможно, во время их полевого сбора или утечки из лаборатории", – говорится в сообщении.
Уточняется, что члены комиссии придерживаются разных взглядов по поводу возникновения COVID-19.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что США могли быть причастны к появлению COVID-19. Там продолжают анализировать документы, которые обнаружили в биолаборатории в городе Рубежное Луганской области.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов также рассказал, что на Украине в течение нескольких лет испытывали на местных жителях незарегистрированные препараты, потенциально обладающие серьезными побочными эффектами.
В середине июня в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты уже признали свою причастность к деятельности биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе на Украине. В частности, соответствующее официальное заявление было опубликовано на сайте Пентагона. В документе также шла речь о так называемой программе Нанна – Лугара.
В МИД РФ заявили, что США так и не дали ответ по поводу своих биолабораторий на Украине
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