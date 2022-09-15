В ГД рассказали о разработке назальных вакцин двойного действия

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В России в перспективе спрей для носа может прийти на смену прививкам как от гриппа, так и от COVID-19, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на депутата Госдумы, заслуженного врача РФ Татьяну Кусайко.
По ее словам, большинство детей боится и не любит уколы, а также врачей в целом. Поэтому для исправления этой ситуации в стране на сегодняшний день работают над назальными вакцинами. При этом, как уточнила Кусайко, благодаря такой "прививке" уже можно будет получить профилактику от COVID-19.
"Сейчас разрабатывается назальная вакцина, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа. Поэтому я уверена в том, что количество данных вакцин при наличии доказательной базы будет увеличиваться и, конечно же, они будут применяться как в педиатрической, так и во взрослой практике", – заключила парламентарий.
Ранее сообщалось, что отечественную назальную вакцину против коронавируса и гриппа могут выпустить в России в 2023 году. По словам директора НИИ гриппа имени Смородинцева министерства здравоохранения РФ Дмитрия Лиознова, в настоящее время в институте проводят клинические исследования препарата.
До этого также стало известно, что осенью 2022 года в российских аптеках может появиться препарат от коронавируса "Мир-19". Он появится в продаже после окончания третьей фазы клинических исследований, направленных на сокращение рекомендованного срока его применения.
Вакцина от коронавируса защищает и от нового штамма – глава Роспотребнадзора
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