Врач рассказал, безопасно ли в один день делать прививки от гриппа и COVID-19

В России стартовала сезонная вакцинация от гриппа. Вместе с тем эксперты советуют не забывать и о коронавирусе, поскольку он никуда не исчез. В Минздраве РФ сообщили, что вакцины против этих инфекций имеются в наличии во всех регионах страны. Также россиянам порекомендовали привиться и от гриппа, и от COVID-19. Разбираемся, можно ли одновременно вакцинироваться обоими препаратами.
Начало сезона
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале вакцинации против гриппа в РФ. Готовность к этому во всех регионах достаточно высокая, подчеркнула глава ведомства. Вместе с тем она рассказал, что в новом эпидсезоне в стране еще не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.
Кроме того, Попова напомнила о рисках, которые несет коронавирус. По ее словам, сегодня нет оснований предполагать, что инфекция исчезнет без следа. Сейчас пандемия из Московского региона уходит, и если все сделать правильно в сентябре, то, возможно, удастся избежать очередного подъема заболеваемости COVID-19, считает она.
В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко рассказал, что во всех российских регионах есть в наличии вакцины против коронавируса и гриппа. Он также посоветовал россиянам пройти вакцинацию.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о том, что в 2022 году в мире прогнозируется повышенная заболеваемость гриппом.
Можно ли заразиться и COVID-19, и гриппом?
В РФ стартовала прививочная кампания против гриппа
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что заразиться сразу и гриппом, и COVID-19 вполне возможно. Помимо того, по его словам, у обоих инфекций схожая симптоматика, так что точно отличить их удастся только после тестирования на антиген.
"Могу сказать, что пока в Москве гриппа фактически нет, а вот ковид есть. Поэтому в первую очередь при всех простудных заболеваниях подозревается именно коронавирус", – уточнил Альтштейн.
Тем не менее это не значит, что можно легкомысленно относиться к гриппу, подчеркнул специалист.
"Он уже как будто стал привычной инфекцией, но вакцинироваться от него нужно. Грипп тоже может протекать тяжело", – предупредил вирусолог.
В какой последовательности прививаться?
Врач-терапевт, доктор медицинских наук Андрей Звонков в беседе с Москвой 24 порекомендовал сделать прививки от COVID-19 и гриппа сразу в один день. С прошлого года это разрешено Минздравом. В случае с коронавирусом речь идет конкретно про препарат "Спутник V".
"Вакцины вводятся двумя шприцами в разные участки руки. И иммунная система запускается сразу", – рассказал врач.
По словам эксперта, при таком подходе организму человека легче перенести период восстановления после процедуры.
При этом после двух прививок период восстановления не будет более сложным, продолжил терапевт.
"Температура выше не станет. Вообще температурная реакция, ломота в суставах, слабость – это совершенно нормально, это и есть иммунный ответ. Ради этого вакцинация и делается. Гораздо хуже, когда температуры нет, тогда есть смысл после прививки прийти и сдать анализы на антитела", – объяснил специалист.
Звонков отметил, что одновременная вакцинация от нескольких заболеваний практикуется давно, например от кори, паротита и краснухи.
В свою очередь, врач-инфекционист Елена Мескина в разговоре с Москвой 24 рассказала, что прививаться от гриппа в сезон простуд необходимо всем категориям граждан – подросткам, людям с хроническими заболеваниями и пожилым, а также беременным женщинам. "Прежде чем сделать вакцину, лучшее проконсультироваться с врачом и исключить у себя наличие гриппа и ОРВИ. Особенно если речь идет о двойной вакцинации", – отметила она.
Ранее эксперты напомнили, что постоянные противопоказания к вакцинации от коронавируса касаются только маленького круга людей. Отмечается, что большинству прививаться можно и нужно. В том числе процедура показана ВИЧ-инфицированным и онкобольным.