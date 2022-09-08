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Москва 24

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Общество

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Врач рассказал, безопасно ли в один день делать прививки от гриппа и COVID-19

Двойная защита: можно ли в один день привиться от гриппа и COVID-19
обществомедицинаистории

В России стартовала сезонная вакцинация от гриппа. Вместе с тем эксперты советуют не забывать и о коронавирусе, поскольку он никуда не исчез. В Минздраве РФ сообщили, что вакцины против этих инфекций имеются в наличии во всех регионах страны. Также россиянам порекомендовали привиться и от гриппа, и от COVID-19. Разбираемся, можно ли одновременно вакцинироваться обоими препаратами.

Начало сезона

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале вакцинации против гриппа в РФ. Готовность к этому во всех регионах достаточно высокая, подчеркнула глава ведомства. Вместе с тем она рассказал, что в новом эпидсезоне в стране еще не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.

Это, правда, никак не обнадеживает. Бывают разные периоды, разные ситуации, например, когда грипп приходил в ноябре и был очень "злым".
Анна Попова
руководитель Роспотребнадзора

Кроме того, Попова напомнила о рисках, которые несет коронавирус. По ее словам, сегодня нет оснований предполагать, что инфекция исчезнет без следа. Сейчас пандемия из Московского региона уходит, и если все сделать правильно в сентябре, то, возможно, удастся избежать очередного подъема заболеваемости COVID-19, считает она.

В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко рассказал, что во всех российских регионах есть в наличии вакцины против коронавируса и гриппа. Он также посоветовал россиянам пройти вакцинацию.

У нас наступает сезон, поэтому я настоятельно всех призываю вакцинироваться и от ковида, и от гриппа.
Виктор Фисенко
первый заместитель министра здравоохранения России

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о том, что в 2022 году в мире прогнозируется повышенная заболеваемость гриппом.

Можно ли заразиться и COVID-19, и гриппом?

В РФ стартовала прививочная кампания против гриппа

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что заразиться сразу и гриппом, и COVID-19 вполне возможно. Помимо того, по его словам, у обоих инфекций схожая симптоматика, так что точно отличить их удастся только после тестирования на антиген.

"Могу сказать, что пока в Москве гриппа фактически нет, а вот ковид есть. Поэтому в первую очередь при всех простудных заболеваниях подозревается именно коронавирус", – уточнил Альтштейн.

Ковид по-прежнему на сегодня дает несколько более высокую смертность, чем грипп, и чаще оставляет долговременные последствия. Если говорить о внимании к этим инфекциям, то ковид вызывает его больше, потому что пандемия продолжается.
Анатолий Альтштейн
вирусолог

Тем не менее это не значит, что можно легкомысленно относиться к гриппу, подчеркнул специалист.

"Он уже как будто стал привычной инфекцией, но вакцинироваться от него нужно. Грипп тоже может протекать тяжело", – предупредил вирусолог.

В какой последовательности прививаться?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Андрей Звонков в беседе с Москвой 24 порекомендовал сделать прививки от COVID-19 и гриппа сразу в один день. С прошлого года это разрешено Минздравом. В случае с коронавирусом речь идет конкретно про препарат "Спутник V".

"Вакцины вводятся двумя шприцами в разные участки руки. И иммунная система запускается сразу", – рассказал врач.

По словам эксперта, при таком подходе организму человека легче перенести период восстановления после процедуры.

Лучше один раз потратить ресурсы организма, чем сделать это, а через какое-то время еще раз пройти через точно такую же нагрузку.
Андрей Звонков
врач-терапевт, доктор медицинских наук

При этом после двух прививок период восстановления не будет более сложным, продолжил терапевт.

"Температура выше не станет. Вообще температурная реакция, ломота в суставах, слабость – это совершенно нормально, это и есть иммунный ответ. Ради этого вакцинация и делается. Гораздо хуже, когда температуры нет, тогда есть смысл после прививки прийти и сдать анализы на антитела", – объяснил специалист.

Звонков отметил, что одновременная вакцинация от нескольких заболеваний практикуется давно, например от кори, паротита и краснухи.

Главное перед вакцинацией – отказаться от алкоголя на несколько дней, не пить снотворное.
Андрей Звонков
врач-терапевт, доктор медицинских наук

В свою очередь, врач-инфекционист Елена Мескина в разговоре с Москвой 24 рассказала, что прививаться от гриппа в сезон простуд необходимо всем категориям граждан – подросткам, людям с хроническими заболеваниями и пожилым, а также беременным женщинам. "Прежде чем сделать вакцину, лучшее проконсультироваться с врачом и исключить у себя наличие гриппа и ОРВИ. Особенно если речь идет о двойной вакцинации", – отметила она.

Ранее эксперты напомнили, что постоянные противопоказания к вакцинации от коронавируса касаются только маленького круга людей. Отмечается, что большинству прививаться можно и нужно. В том числе процедура показана ВИЧ-инфицированным и онкобольным.

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