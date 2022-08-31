Вирусолог рассказал, кому подойдет назальная вакцина от COVID-19

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Назальная вакцина от коронавирусной инфекции является наиболее простым вариантом прививки, которая подойдет детям, а также тем, кто боится уколов. Об этом рассказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко, сообщает News.ru.

"Разговоры с самого начала и были, что назальные препараты облегчают вакцинацию детям, и родители наверняка будут лучше на это реагировать, чем на инъекцию", – рассказал вирусолог.

Бутенко отметил, что эффективность препарата будет зависеть от результатов клинических испытаний.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против COVID-19 показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса. По его словам, препарат образует мукозальный иммунитет к возбудителю.

До этого сообщалось, что ученые из Института экспериментальной медицины и биотехнологической компании Biocad разработали назальную вакцину, которая сможет обеспечить длительный иммунитет против коронавируса и гриппа.