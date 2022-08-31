В Минздраве РФ заявили об увеличении заболеваемости гриппом в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что в этом году ожидается повышенная заболеваемость гриппом. По его словам, министерство подготовилось к этому заранее.
"Сейчас министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом. Вакцина уже сегодня доступна", – передает РИА Новости его слова.
Мурашко обратил особое внимание на необходимость вакцинации детей против гриппа. Он также добавил, что лицам старшего возраста медики рекомендуют привиться против пневмококковой инфекции.
Ранее стало известно, что с 5 сентября в РФ стартует кампания по профилактике от гриппа. В рамках реализации программы население проинформируют о мерах защиты от гриппа, о важности и преимуществах вакцинопрофилактики.
Отмечалось, что в период с 5 сентября по 1 декабря текущего года в стране планируют охватить около 60% населения профилактическими прививками, еще 75% – тех, кто находится в группах риска.
В свою очередь, доктор биологических наук Константин Северинов предупредил, что в России в этом году волны гриппа и коронавирусной инфекции могут совпасть.
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