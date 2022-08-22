Кампания по профилактике гриппа стартует в России 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России кампания по профилактике гриппа стартует 5 сентября, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на портале правовой информации.

В документе говорится, что в этом году вакцинацией против гриппа планируется охватить до 60% населения в каждом регионе РФ.

"Обеспечить в срок до 01.12.2022 охват профилактическими прививками против гриппа не менее 60% от численности населения субъекта РФ, не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным календарем", – говорится в постановлении.

Отмечается, что с 5 сентября должно быть организовано информирование населения о мерах профилактики гриппа, о важности и преимуществах вакцинопрофилактики, в том числе с использованием средств массовой информации.

Властям также рекомендовано оценить готовность медицинских организаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ранее замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко заявила, что людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется вакцинироваться от гриппа не ранее конца сентября – середины октября.

По ее словам, людям в возрасте от 18 лет одновременно с прививкой от гриппа можно пройти вакцинирование от коронавируса.

До этого ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова заявила, что взрослому населению обязательно необходима вакцинация против вирусного гепатита В, а также ревакцинация от кори и краснухи. Кроме того, следует сделать прививку от гемофильной инфекции, отметила она.