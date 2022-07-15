В Роспотребнадзоре объяснили, как узнать о сделанной ранее прививке от оспы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Шрам на левом плече является индикатором вакцинации против натуральной оспы, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, до 1980 года детей прививали от оспы и туберкулеза, после чего на левом плече остался рубец. При этом родившимся после 1980 года делали прививки только от туберкулеза.

"Рубец на плече считается индикатором, что прививка сделана правильно и дала нормальную реакцию", – добавили в Роспотребнадзоре.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.

