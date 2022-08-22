Эксперт рассказал, когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом в России

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в конце августа – начале сентября. Об этом рассказал ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, количество случаев заражения коронавирусом за сутки в России на пике может составить 50–70 тысяч человек.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что гибрид штаммов "Дельта" и "Омикрон" показывает большой потенциал изменчивости коронавируса. Он допустил появление более тяжелой мутации COVID-19.

До этого иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.

По его словам, на сегодняшний день самые действенные российские вакцины – это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Иммунолог подчеркнул, что ревакцинация должна опираться на индивидуальный график. Требуется записываться на процедуру через 5–6 месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.

Малышев также предположил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве ожидается в начале осени. Постепенный спад, по прогнозам специалиста, начнется через 2–3 недели после начала сентября.