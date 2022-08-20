Гинцбург допустил, что число заболевших COVID-19 может достигнуть уровня зимы

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом в России может достигнуть показателей прошедшей зимы.

При этом ученый выразил надежду, что количество летальных исходов из-за роста заболеваемости не достигнет показателей прошлого зимнего сезона.

"Тем более, что штамм не такой вирулентный, а также в России присутствует определенная иммунная прослойка. Важно, чтобы люди вакцинировались, и таким образом защитили себя", – приводит его слова ТАСС.

Ранее проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого Алексей Боровков предположил, что начинающаяся новая волна увеличения случаев заболевания коронавирусом в России закончится в конце февраля – начале марта 2023 года. По его словам, основной прирост заболевших в настоящее время наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

До этого врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что сейчас при коронавирусе очень редко встречается симптом потери обоняния, который еще в 2020 году сигнализировал о наличии заболевания. Сегодня COVID-19 сопровождают такие симптомы, как заложенность носа, головная боль и боль в глазных яблоках.

