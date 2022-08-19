Ученый рассказал о сроках окончания новой волны коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Начинающаяся новая волна увеличения случаев заболевания коронавирусом в России закончится в конце февраля – начале марта 2023 года, заявил проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков.

"Учитывая, что сейчас мы находимся практически в начале новой волны эпидемии, ожидать ее затухания стоит через полгода – в феврале-марте 2023 года. Основной прирост заболевших мы наблюдаем у наших столиц – Москвы и Санкт-Петербурга", – сообщил он РИА Новости.

Так, еженедельный прирост заболевших в 6–7% наблюдается в Москве, в то время как в Санкт-Петербурге составляет порядка 60%. При этом вклад Москвы в статистику по РФ составляет 15,5% заболевших, Санкт-Петербурга – 8,5%, Московской области – 5,5%, на остальные регионы приходится по 2%.

Боровков уточнил, что 17 августа в столице на 100 тысяч жителей было 1 483 активных больных, в Санкт-Петербурге – 544 активных больных.

"Такие численные показатели у мегаполисов объяснимы: высокая интенсивность общения, аэропорты, вокзалы, общественный транспорт, много гостей. Кроме того, скорее всего, из Москвы и Санкт-Петербурга многие ездили за рубеж на отдых, что повышает вероятность появления у нас новых штаммов вируса", – пояснил специалист.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. По словам эксперта, следует пройти ревакцинацию. Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.

Свыше 56% носителей "Омикрона" не подозревают, что недавно переболели коронавирусом, выяснили ранее в американском медицинском центре CSMC. Данные были получены после изучения 2 400 добровольцев из Калифорнии. Участникам эксперимента предложили на регулярной основе сдавать тесты на присутствие частиц коронавируса или антител к нему в организме.

