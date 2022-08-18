Иммунолог назвал способ подготовиться к новой вспышке коронавируса

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Иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. По словам эксперта, следует пройти ревакцинацию, передает "Лента.ру".

Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.

"На сегодняшний день самые действенные российские вакцины – это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Со временем, я надеюсь, будет ускорен выход на рынок еще как минимум двух, а может быть, трех новых российских вакцин", – заявил Крючков.

По словам иммунолога, ревакцинация должна опираться на индивидуальный график. Требуется записываться на процедуру через 5–6 месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.

Ранее Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению коронавируса. В список препаратов для лечения коронавирусной инфекции были добавлены Ингавирин" и комбинация препаратов нирматрелвира и ритонавира, известная под марками "Миробивир" и "Скайвира".

