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Врач назвал самую опасную на сегодня мутацию COVID-19

"Вирус многоликий": назван самый опасный на сегодня вариант COVID-19
обществоэксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 назвал подвид "Омикрон"-штамма BA.5 самым опасным на сегодняшний день.

По его словам, сейчас коронавирус продолжает активно эволюционировать. Причем основное направление в этом смысле – уход от антител, независимо, переболел человек или вакцинировался, отмечает врач.

"Это не означает, что вариант будет обязательно более патогенным, то есть чаще вызывать госпитализации или приводить к летальному исходу. Но он будет быстрее распространяться, потому что для вируса эволюционно это более выгодно... И могут закрепляться в качестве превалирующего именно те генетические варианты, которые такими способностями обладают", – объясняет эксперт.

Такой и является линия BA.5, указал врач. Сегодня это самый распространенный вариант коронавируса в России, поэтому он представляет наибольшую опасность, считает специалист.

По результатам секвенирования в мире на BA.5 приходится примерно 50% случаев. В нашей стране – под 90%. Сейчас вот эта поднимающаяся шестая волна как раз вызвана BA.5.
Алексей Водовозов
врач-терапевт

Симптомы этого варианта больше похожи на ОРВИ. У заболевшего может быть слабость, потливость, боль в горле и задней части носоглотки, перечисляет Алексей Водовозов.

"Подъем температуры необязательно до каких-то высоких цифр. Может даже в обратную сторону. Бывает 35,2 или 35,4 градуса и так далее. Вирус многоликий и какой-то очень четкой характерной симптоматики у него все-таки нет", – рассуждает эксперт.

Врач подчеркнул, что эта мутация, как и ее предшественники, опасна для непривитых, неревакцинированных, а также для пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, при каждом новом заражении будет переносить болезнь тяжелее. Это может быть связано с тем, что COVID-19 оставляет след в организме.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что человек может одновременно заразиться сразу двумя штаммами коронавируса. Отмечается, что подтверждением этого служит существование "Дельтакрона". Данная мутация возникла благодаря тому, что человек был инфицирован и "Омикрон"-штаммом, и "Дельтой".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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