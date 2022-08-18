Врач назвал самую опасную на сегодня мутацию COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 назвал подвид "Омикрон"-штамма BA.5 самым опасным на сегодняшний день.
По его словам, сейчас коронавирус продолжает активно эволюционировать. Причем основное направление в этом смысле – уход от антител, независимо, переболел человек или вакцинировался, отмечает врач.
"Это не означает, что вариант будет обязательно более патогенным, то есть чаще вызывать госпитализации или приводить к летальному исходу. Но он будет быстрее распространяться, потому что для вируса эволюционно это более выгодно... И могут закрепляться в качестве превалирующего именно те генетические варианты, которые такими способностями обладают", – объясняет эксперт.
Такой и является линия BA.5, указал врач. Сегодня это самый распространенный вариант коронавируса в России, поэтому он представляет наибольшую опасность, считает специалист.
Симптомы этого варианта больше похожи на ОРВИ. У заболевшего может быть слабость, потливость, боль в горле и задней части носоглотки, перечисляет Алексей Водовозов.
"Подъем температуры необязательно до каких-то высоких цифр. Может даже в обратную сторону. Бывает 35,2 или 35,4 градуса и так далее. Вирус многоликий и какой-то очень четкой характерной симптоматики у него все-таки нет", – рассуждает эксперт.
Врач подчеркнул, что эта мутация, как и ее предшественники, опасна для непривитых, неревакцинированных, а также для пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, при каждом новом заражении будет переносить болезнь тяжелее. Это может быть связано с тем, что COVID-19 оставляет след в организме.
Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что человек может одновременно заразиться сразу двумя штаммами коронавируса. Отмечается, что подтверждением этого служит существование "Дельтакрона". Данная мутация возникла благодаря тому, что человек был инфицирован и "Омикрон"-штаммом, и "Дельтой".
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