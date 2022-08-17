Врач рассказал, когда в Москве ожидается пик заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пик заболеваемости коронавирусом в столице ожидается в начале осени, до этого количество случаев продолжит увеличиваться, заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

"Пик это, безусловно, начало сентября, после того, как народ повстречается по выходу из отпусков, каникул", – приводит его слова РИА Новости.

Постепенный спад, по прогнозам специалиста, начнется через 2–3 недели после начала осени.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве выявили 10 241 новый случай COVID-19. Срочная медицинская помощь за прошедшие сутки потребовалась 407 жителям столицы. За минувшие 24 часа выздоровели 7 820 пациентов, умер 21 человек.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.

