В Москве выявили 10 241 случай коронавируса за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин
За прошедшие сутки в Москве выявили 10 241 новый случай COVID-19. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
Срочная медицинская помощь за прошедшие сутки потребовалась 407 жителям столицы. За минувшие 24 часа выздоровели 7 820 пациентов, умер 21 человек.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 928 275 случаев коронавируса. Удалось побороть болезнь 2 696 223 пациентам, умерли 44 764 человека.
Всего по стране за минувшие сутки выявили 33 106 новых случаев заражения коронавирусом. Число госпитализированных составило 3 167 человек. 63 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.
Заболеваемость коронавирусом растет в России
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