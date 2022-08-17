В Москве выявили 10 241 случай коронавируса за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

За прошедшие сутки в Москве выявили 10 241 новый случай COVID-19. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Срочная медицинская помощь за прошедшие сутки потребовалась 407 жителям столицы. За минувшие 24 часа выздоровели 7 820 пациентов, умер 21 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 928 275 случаев коронавируса. Удалось побороть болезнь 2 696 223 пациентам, умерли 44 764 человека.

Всего по стране за минувшие сутки выявили 33 106 новых случаев заражения коронавирусом. Число госпитализированных составило 3 167 человек. 63 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.

